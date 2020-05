Où se cachent les 200 laboratoires biologiques américains au service des objectifs militaires dans le monde ?

Share this with Close

Les Etats-Unis ont installé plus de 200 laboratoires biologiques militaires dans le monde, dont plus de 30 ont été exposés, et les restes se cachent dans des lieux inconnus, peut-être pas loin de chez vous. Pour quelle raison les Etats-Unis ont-ils besoin d’autant de laboratoires biologiques? Virus et microbes létaux?



Centre de recherche Lugar, en Géorgie

Le centre pourrait effectuer des «tests létaux». Dès l’année 2018, la Géorgie a exhorté les Etats-Unis à lancer des enquêtes contre ce centre.

Fort Detrick Laboratory

Des dizaines d'agents biologiques mortels tels que le virus Ebola sont stockés.

En août 2019, le laboratoire a été fermé à cause des problèmes liés à la biosécurité.

Le nombre total de ces laboratoires biologiques mystérieux, a dépassé 200 et ils sont répartis dans plus de 25 pays et au service des objectifs militaires.

Qu’est-qui se cache derrière ces laboratoires? La recherche des armes biologiques? L’utilisation des virus et microbes létaux? On ne sait jamais.

La «Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage des armes biologiques» des Nations unies, signée par 183 pays du monde, dont les Etats-Unis, constitue la seule partie contractante qui fait obstacle à la reprise du protocole de vérification. La raison qu’ils ont donné, c’est que le domaine biologique «n’est pas vérifiable».

Des milliers de populations innocents se sont exposés devant la menace des pathogènes dangereuses et de diverses maladies incurables.

Acceptent les investigations internationales, osent les Etats-Unis?